Oprichter van buurtbusvereniging in Maasdriel krijgt een lintje

Een jaar vol verlies, maar postduiven­ver­e­ni­ging uit Ammerzoden geeft nog niet op

12:04 AMMERZODEN - Met Willy van Ravestijn verloor postduivenvereniging Steeds Sneller uit Ammerzoden in januari een clubman in hart en nieren. Hij kwam om bij een ongeluk. Of de 60-jarige club volgend jaar nog bestaat, is nog maar de vraag.