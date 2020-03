Oproep inwoners aan lokale politiek: 'Grijp in bij afvalinzamelaar Avri’

Proef afval scheiden maakt veel los Een week lang probeerden verslaggevers Brigit Groeneveld en Bertjan Kers strikt volgens de regels van Avri hun afval te scheiden. Het onderhoudende verslag leverde een ongekend aantal reacties op. ‘Afval scheiden is te ingewikkeld’, vinden velen. ’Mag de kassabon niet bij het oud papier? Ik snap er echt geen kont meer van’

De andere gemeenteraden kunnen ook bezoek verwachten van het Comité, dat inmiddels ruim 2.100 steunbetuigingen van inwoners telt. De Kapel-Avezaathse Verhoeks voelt zich gesteund. ,,Een bedrijf dat zoveel onvrede oogst als Avri nu doet met de afvalinzameling zou normaliter haar klanten verliezen en failliet gaan.’’ Maar Avri heeft geen concurrentie en de klanten kunnen zich niet wenden tot een ander.

Wantrouwen

,,En de inwoners worden met wantrouwen bejegend door Avri. Er is geen enkel respect voor de privésfeer. Er wordt in ons afval gewroet om te kijken of er misschien iets in zit wat er niet in zou mogen zitten. En dat terwijl de afvalwijzers van Milieu Centraal en Avri verschillen. Wie kan nog weten wat je waar in mag gooien?’’

Quote Er is geen enkel respect voor de privésfeer Wilma Verhoeks, Vuilnis Comité Rivierengebied

Primeur West Betuwe

Vandaar dat het Vuilnis Comité zich nu wendt tot alle gemeenteraden: ,,Bij vier van de acht zijn we al welkom om in te spreken, West Betuwe heeft nu de primeur.’’ Verhoeks richtte op 19 februari de Facebookgroep Vuilnis Comité Rivierengebied op. Twee weken later staat de teller al op ruim 2.100 leden. Zij roept leden op om in de eigen gemeente in te spreken.

Citroenschil

Verhoeks stuurde half februari een brief naar Avri-directeur Walter Brouwer, nadat handhavers van Avri haar vuilniscontainer hadden doorzocht. ,,Ik had de tulpen schuin afgesneden en de stukjes steel in het plastic folie laten zitten. En er zat nog een citroenschil in de container voor mijn plastic. Daarom heb ik een rode kaart gekregen en komt er een boete aan.’’

Het probleem dat Verhoeks in de brief beschrijft is dat mensen afval in de container van een ander kunnen gooien waardoor degene van wie de kliko is in de problemen kan komen. ,,Hoe denkt u dit probleem op te lossen?”, is haar vraag aan Brouwer. ,,Ik heb van Avri daar nog geen reactie op gehad, vandaar dat we de vraag nu neerleggen bij de gemeenten omdat de colleges en gemeenteraden het beleid van Avri aan kunnen passen.’’

Burgemeester belooft antwoorden