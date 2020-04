Oproep op begraafplaats Rossum; Maasdriel zoekt rechthebbenden

UPDATE Dronken bestuurder zonder rijbewijs betrapt omdat een andere auto op zijn busje botst in Gameren

27 april GAMEREN - Een automobilist heeft maandagavond een bijna stilstaande bestelbus vol geraakt op de Middelkampseweg in Gameren. De bestuurder van het busje bleek dronken te zijn. In het politiebureau werd duidelijk dat hij ook geen geldig rijbewijs had.