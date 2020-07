Opslag afgelaste rommelmarkt Bruchem tot de nok gevuld; twee buitenkansen voor de fans

Nee, de organisatie van de Bruchemse rommelmarkt wil niet van de restjes af. ,,Hier staan echt mooie spullen bij”, vertelt Cees Haverhals van de organisatie van de markt over de overvolle opslag aan de Middelstraat 2 in Bruchem.

Normaliter halen we ook spullen bij mensen thuis op, maar daar zijn we tijdelijk mee gestopt

Het evenement is een van de grootste van de Bommelerwaard. Het gevolg van de afgelasting is dat de opslag tjokvol staat. ,,Normaliter halen we ook spullen bij mensen thuis op, maar daar zijn we tijdelijk mee gestopt”, aldus Haverhals. Meubels, lampen, antiek, er is van alles te vinden. ,,En zeker is er nu voor boekenliefhebbers heel veel keus.”