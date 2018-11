Oranje-meiden onder 16 oefenen met keepster uit Haarsteeg tegen Engeland

Zorg voor Q-koortspa­tiën­ten nu bij gemeenten; vragen in Zaltbommel en Maasdriel

14:23 ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - Weten Zaltbommel en Maasdriel hoeveel Q-koortspatiënten er in de Bommelerwaard wonen? En hoe gaan ze voor hen de juiste zorg en begeleiding regelen? De fracties van PvdA/GroenLinks in beide gemeenten stellen er schriftelijke vragen over.