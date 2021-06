Organisten eren vakbroeder Hugo Bakker zondag met ‘Erbarme dich’ van Bach

Toegangs­weg Gameren half jaar dicht voor aanleg rotonde

18 mei GAMEREN - De gevaarlijke kruising Prins Willem-Alexanderstraat / Middelkampseweg in Gameren verandert de komende maanden in een rotonde. Eenmaal klaar zal dat een enorme verbetering zijn, maar voorlopig is het lastig, want de belangrijkste toegangsweg naar het dorp gaat tot november dicht.