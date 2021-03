Oud-burgemeester Berend Jansema, 1943 - 2021; Gangmaker van samenwerking tussen gemeenten in de Bommelerwaard

Het zou een hamerstuk worden, dacht iedereen. Bestuurders, en ook de journalisten van deze krant, namen niet de moeite om naar Den Haag af te reizen. De Twee Kamer zette echter totaal onverwacht een streep door het wetsvoorstel. ,,De frustraties daarover klinken soms in het gebied nog luid door”, zei Kamerlid Saskia Noorman-den Uyl bij het debat over de herindeling die 13 jaar later wel doorging.

Voorzitter IOR

VVD’er Berend - Bé - Jansema, geboren in het Groningse Wagenborgen begon zijn bestuurlijke carrière als wethouder van de gemeente Houten. Rossum/Heerewaarden was zijn eerste burgemeesterspost. Hij maakte zich vanaf 1981 sterk voor samenwerking tussen de gemeenten in de Bommelerwaard en in Rivierenland. Zo was hij voorzitter van het Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland (IOR), de voorganger van de Regio Rivierenland. In 1989 hield hij het voor gezien en werd burgemeester van Harlingen. In 1998 volgde Coevorden. Hij liet in 2004 weten niet herbenoemd te willen worden. Een toelichting gaf hij niet.