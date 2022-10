Oud Gomarus-leerling Marijn Baggerman krijgt geen schadevergoeding: ‘Best een beetje vreemd’

Marijn Baggerman en Mace de With zijn níet de twee oud-leerlingen met wie scholengemeenschap Gomarus uit Gorinchem nu in gesprek is over een financiële schadevergoeding. ,,In tegenstelling tot wat veel mensen denken, krijgen wij niets”, zegt Baggerman.

Hij reageert hiermee op het nieuws dat minister Dennis Wiersma met de reformatorische school heeft afgesproken dat twee oud-leerlingen een schadevergoeding krijgen, omdat ze noodgedwongen op school en mét hun ouders erbij uit de kast moesten komen. De With kreeg in 2019 al een ‘kleine’ vergoeding van de school, maar dat ging over iets anders. Omdat Baggerman niet op school werd gedwongen uit de kast te komen, krijgt hij niets.

‘Voor eigen gewin’

,,Best een beetje vreemd”, zegt Baggerman, die de afgelopen maanden juist streed voor erkenning, maar koste wat kost wil voorkomen dat het beeld blijft bestaan dat hij de kwestie ‘voor eigen gewin’ aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank. ,,Dat is niet waar. Maar ook ik ben slachtoffer geweest, met name van discriminatie.”

Baggerman had de eventuele financiële tegemoetkoming echter niet voor zichzelf gehouden, maar aan een goed doel gegeven, zoals het COC. Die organisatie komt in Nederland op voor belangen van lhbti’ers en schaarde zich onlangs achter Baggerman en De With toen die een klacht indienden bij het gerechtshof in Den Haag. Ze waren het niet eens met het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om het Gomarus niet te vervolgen. Weliswaar was het OM van mening dat er op school strafbare feiten hadden plaatsgevonden, maar omdat de school haar beleid had aangepast, vond het vervolging niet nodig.

Vorige maand bepaalde het gerechtshof dat het OM het Gomarus niet hoefde te vervolgen.