Oud-motorcoureur Boet van Dulmen (73) om het leven gekomen bij ongeluk in Ammerzoden

De Wordense­weg een fraaie toegangs­weg van Kerkdriel? Dat is veel duurder dan verwacht

15 september KERKDRIEL Het opknappen van de Wordenseweg gaat fors meer geld kosten dan waar Maasdriel op had gerekend. Alleen al om de weg tussen Velddriel en Kerkdriel aan de wettelijke normen te laten voldoen is er al ruim 380.000 euro meer nodig. En als Maasdriel de weg zou herinrichten zoals omwonenden en ondernemers het graag zien, dan is er bijna 1,6 miljoen extra nodig