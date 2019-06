Oud-voorzitter Peter Leerintveld benoemd tot erelid van fanfare Juliana

Leerintveld was vele jaren voorzitter van de fanfare die in 1909 is opgericht, als dank ontving hij wijn, bloemen en een oorkonde. Hij speelt tuba, maar ook trombone. Vanwege het 110 jarig bestaan had Juliana samen met fanfare Alem een speciaal programma samengesteld met als gastzangers Joke de Kruijf en Ben Cramer. Zij zongen bekende nummers zoals Zai,zai,zai; de Clown, Samen zijn en Barcelona. Ook de slagwerkgroep Rossum/Alem trad op de slotpark.

Huib de Vries is inmiddels alweer vijf jaar voorzitter van fanfare Juliana. “We zijn een vereniging die leeft in het dorp. Uniek was ons eeuwfeest dat we samen met de Oranjevereniging in het dorp vierden.” Eerder dit jaar gaf fanfare Juliana een bijzonder nieuwjaarsconcert en speelde zij tijdens Koninginnedag in het slotpark. Op 25 oktober volgt opnieuw een bijzonder concert in Rossum, dan treedt Gerard van Maasakkers op.