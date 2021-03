‘Oud zeer’ zorgt voor bedreiging op Paardenmarkt

De 72-jarige man uit Hapert is donderdag door de politierechter in Arnhem veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 400 euro, wegens het bedreigen van twee medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat gebeurde in 2019 op de Paardenmarkt in Hedel. De twee controleurs moet hij 250 euro schadevergoeding betalen. De man ontkent de bedreiging en is erg boos over wat hém is aangedaan. Hij kon bij de rechter zijn woede nauwelijks inhouden. ,,Ze hebben mijn handel in honden stukgemaakt”, tierde hij.