Oude kippenslachterij waar zeer grote brand woedde is van fruithandel De Groot

Drielse Vertellin­gen over de geschiede­nis van Sinter­klaas in Kerkdriel

KERKDRIEL - De geschiedenis van de sinterklaasintochten in Kerkdriel is een van de onderwerpen van de nieuwe editie van Drielse Vertellingen. De presentatie in het Driels Museum kon niet doorgaan. Voor de gelegenheid trok Hans Lemmers nog één keer de tabbert aan. Hij speelde 27 jaar de hoofdrol bij de sinterklaasintocht bij Den Bol.

22 november