Ouder echtpaar in Zaltbommel slachtoffer van babbeltruc

Mannen met bivakmut­sen rennen door Zaltbommel: Opsporing Verzocht maakt reconstruc­tie van woningover­val

9:22 ZALTBOMMEL - Voorbijgangers in de Thorbeckestraat in Zaltbommel keken woensdagmiddag vreemd op toen ineens mannen met bivakmutsen in een zwarte Golf sprongen, gevolgd door rennende politie-agenten. Gelukkig was het allemaal nep. Het ging op opnames van het tv-programma Opsporing Verzocht.