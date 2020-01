Ouders staan twee dagen lang voor de klas in Alem, terwijl de leraren staken

Lerarentekort valt nog mee in Alem

Overigens is het lerarentekort in Alem nog niet heel duidelijk te merken. Vacatures worden ingevuld en het ziekteverzuim bij de leerkrachten is laag. ,,Zij vangen veel voor elkaar op. Maar ook in Alem weten we dat de toekomst er niet goed uit ziet. Iemand voor de klas met een specifieke expertise is een prachtige impuls. Maar de leerlijn in beeld hebben en zorgen dat de leerlingen steeds weer worden uitgedaagd op verschillende vakgebieden is daar niet mee gegarandeerd.’’