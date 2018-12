Oudjaarsdag in Alem: ‘Jagers’ in galop door de uiterwaarden achter de honden aan

video Politie zet ‘fors aantal’ agenten in tijdens Oud en Nieuw in de Bommeler­waard en de Betuwe

15:16 ZALTBOMMEL/WAARDENBURG De politie van district De Waarden zet ,,een fors aantal’' agenten in om de jaarwisseling in de Bommelerwaard en de Betuwe rustig te laten verlopen. Om hoeveel agenten het precies gaat wil een woordvoerder maandag uit tactische overwegingen niet zeggen. Vorig jaar waren er ruim 250 agenten op de been.