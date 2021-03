Overleden persoon gevonden bij haven in Heerewaarden, misdrijf niet uitgesloten

Vrijspraak voor ernstig verwaarlo­zen van honden door Wijk en Aalburger, in Nieuwaal; ‘Die honden waren van mijn ex-vrouw’

18 maart ARNHEM/WIJK EN AALBURG – Een 52-jarige man uit Wijk en Aalburg, die in 2015 honden en puppies zou hebben verwaarloosd in Nieuwaal, is in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Arnhem kon niet aantonen dat de man verantwoordelijk was voor de verzorging van de dieren. De 52-jarige ontkent dat het om zijn honden ging.