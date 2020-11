Overleg met Zaltbommelse scholen over zorgelijke coronacijfers

ZALTBOMMEL - De gemeente Zaltbommel gaat met de scholen praten over de maatregelen die ze nemen om corona-besmettingen tegen te gaan. Aanleiding is het hoge aantal besmettingen in het onderwijs.

Dat de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel al geruime tijd in de top tien staan van gemeenten met relatief de meeste coronabesmettingen, is ook burgemeester Pieter van Maaren van Zaltbommel niet ontgaan. Hoe het komt dat de Bommelerwaard, waar het lange tijd relatief rustig was, nu slechter scoort weet Van Maaren niet. ,,Maar ik constateer dat er vooral in zorginstellingen en op scholen veel besmettingen zijn. Dat heeft onze aandacht.”

Van Maaren zegt dat de gemeente in gesprek gaat met de scholen, om te overleggen over de veiligheidsmaatregelen. ,,Uiteraard hebben de scholen ook contact met de GGD. Die adviseert wat er moet gebeuren wanneer er besmettingen zijn.” Voor zover bekend is sluiting van een Bommelerwaardse school op dit moment niet aan de orde.

Roep om andere aanpak

De zorgen over het aantal besmettingen op met name de middelbare scholen in Zaltbommel sluit aan bij de landelijke discussie over corona in het onderwijs. Diverse epidemiologen hebben zich hier de afgelopen dagen al over uitgelaten en roepen op tot een andere aanpak. Ze komen met concrete ideeën, zoals het testen van klassen, variabele start- en eindtijden en spreiding van pauzes. Maar ook het verlengen van de kerstvakantie zou een optie kunnen zijn.

Scholen lijken nu verschillend om te gaan met corona. De ene school stuurt klassen naar huis, de andere school doet dat niet. Ook is er een groot verschil in transparantie over het aantal zieken op school. Uit landelijke cijfers blijkt dat het aantal coronabesmettingen onder tieners afgelopen week is gestegen.