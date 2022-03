Overloopparkeerplaats Zaltbommel op de lange baan na bezwaar bewoners

Omdat de gemeente graag verder wil met de andere ontwikkelingen in het gebied, is over de parkeerplaats een deal gesloten met de omwonenden. Daarin is afgesproken dat er de komende vijf jaar géén achttien parkeervakken aan de Beersteeg komen. Daarna wordt de noodzaak voor de parkeerplaatsen opnieuw onderzocht.

De gemeente had het plan om aan de Beersteeg een parkeerplaats te creëren, die gebruikt kan worden tijdens hoogwater in de Waal. Met het stijgen van het rivierwater lopen namelijk meerdere buitendijkse terreinen onder water en is er voor bezoekers aan de binnenstad te weinig plek voor hun auto. In dat geval zouden extra plekken aan de Beersteeg goed van pas kunnen komen.

Maar dat plan wordt nu dus even in de ijskast gezet, zodat de rest van de ontwikkelingen aan de Beersteeg wél door kunnen gaan. In hetzelfde bestemmingsplan is namelijk ook geregeld dat het hospice voor de Bommelerwaard er eindelijk kan komen. En dat er 29 zogeheten Tiny Houses gebouwd kunnen gaan worden. Daarvoor hebben op voorhand al veel mensen belangstelling.

Het hospice wordt gebouwd door Stichting De Samaritaan. Deze kleinschalige voorziening komt te liggen in een rustige en groene omgeving, vlakbij natuurgebiedje Kloosterwiel.

