Overname bunkerschepen Slurink is wat ACM betreft akkoord

Huisartsen­pos­ten Hedel en Oss nog langer dicht; te weinig personeel en te veel mensen die onterecht bellen

DEN BOSCH - De centrale huisartsenposten in Hedel en Oss blijven nog langer dicht. Huisartsenposten Oost-Brabant slaagt er voorlopig niet in om de personeelsproblemen op te lossen. De posten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven blijven wel volledig in bedrijf.

26 oktober