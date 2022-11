Paardenmarkt in Hedel; vraag naar paarden is groot, maar het aanbod is beperkt

De traditionele markt, die al meer dan 300 jaar oud is, wordt in het uiterste hoekje van de grootste paardenprovincie van Nederland gehouden. Het aantal maneges (plus 38 procent), maar vooral het aantal paardenfokkerijen (plus 150 procent) groeide in Gelderland de afgelopen tien jaar explosief.

Opvallend is dat de paardenmarkten van de twee grote concurrenten - Hedel en Zuidlaren - tien jaar terug juist veel meer aanvoer van paarden hadden dan nu. In Hedel stonden in 2012 ruim 1500 paarden in het dorp en in Zuidlaren dat jaar zelfs meer dan 2300. Zuidlaren is in die tijd meer dan gehalveerd (iets meer dan 1000 paarden half oktober van dit jaar). Hedel verwacht ongeveer hetzelfde aantal en heeft de oppervlakte van de markt beperkt.

Ingestort na vorige crisis

Bijzonder is dat de daling van de aanvoer naar de markten gelijke tred lijkt te houden met de stijging van de populariteit van (luxe-)paarden. Tijdens de vorige crisis stortte de handel in paarden in. Die krabbelde pas na 2013 weer op. Dat blijkt ook uit de cijfers van de KVK, achterhaalde De Stentor, zusterkrant van het Brabants Dagblad.

,,Paarden houden is een soort luxe en als het dan wat minder gaat zie je dat gelijk. Maar dat is nu weer helemaal anders. Er is op dit moment veel meer vraag dan aanbod. De prijzen zijn hoog”, weet paardenfokker Harold Zoet uit Wezep.



