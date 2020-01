Pad langs de spoorbrug over de Waal bij Zaltbommel groeit 6 meter per dag

Treinen blijven rijden

Het bedrijf Qumey Metaal uit Maarssen is al enige tijd bezig met de bouw van het pad, legt projectleider Paul Moll uit. ,,Dat doen we in opdracht van ProRail. De bedoeling van het pad is dat er geschouwd kan worden terwijl de treinen blijven rijden. De inspecteurs kunnen op het pad blijven en hoeven niet op het spoor te komen.”

Werkwagen

De mensen van Qumey zijn aan de Waardenburgse kant met de aanleg van het passeerpad begonnen. ,,Elke dag bouwen we tussen de zes en de acht meter van het pad.” Dat lijkt snel, maar er is 860 meter te overbruggen, dus het duurt nog wel even voor de Bommelerwaardse oever is bereikt. ,,Ik denk dat we net na de zomer klaar zijn.”

Oud beestje

De spoorbrug is een oud beestje en zelfs ouder dan de voormalige verkeersbrug, de voorganger van de Martinus Nijhoffbrug. Die werd in de jaren ‘30 van de 20ste eeuw gebouwd. Toen was de spoorbrug al jaren een vertrouwd beeld in het landschap. Het destijds al kostbare bouwwerk was nodig voor de eerste grote spoorverbinding tussen het noorden en het zuiden van het land, om precies te zijn van Utrecht naar Boxtel. De aanleg van de spoorlijn ging in 1860 van start. Negen jaar later was de brug bij Zaltbommel klaar en konden treinreizigers tot Hedel komen. In 1870 was ook de brug bij Hedel een feit.