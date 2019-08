PAD-weekend voor jong talent in Ammerzoden erg snel uitverkocht

Goed gevuld

Ondanks het warme weer is de tent op het parkeerterrein van winkelcentrum De Haar goed gevuld. Guus-Jan Wintjes (28), secretaris van de organiserende stichting Promotie Ammerzoden Dorp (PAD), heeft er -net als zijn medebestuursleden en tientallen vrijwilligers- al vier dagen feest op zitten, maar lijkt onvermoeibaar. "Alle dagen verliepen super", vertelt hij, terwijl hij consumptiemuntjes staat te verkopen. "De tickets voor vrijdag- en zaterdagavond gingen als een jekko! Voor het eerst waren we al in de voorverkoop uitverkocht en moesten we heel veel nee verkopen. Het vrijdagprogramma was vooral bedoeld voor de jeugd, dit keer met onder meer de band Childsplay en met muziek van De lievelings dj's van je zusje. De zaterdag is gewoonlijk meer een familiegebeuren. Gisteravond had het feest de titel 'Meezingen voor het vaderland'." Ook overdag hadden meerdere activiteiten plaats, waarbij aan alle leeftijdsgroepen is gedacht. Zo was er donderdag de Pubquiz, op vrijdag stonden een seniorenmiddag en een beachvolleytoernooi op het programma en op zaterdag was er kindertheater en bingo.