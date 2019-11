Paddenstoelenbuurt in Kerkdriel-Noord komt er, ondanks extra tekort

KERKDRIEL - De nieuwe Paddenstoelenbuurt in Kerkdriel krijgt 162 woningen. Maasdriel haalt het plan van de plank omdat er dringend behoefte aan huizen is. En daarmee neemt de gemeente een extra tekort van 160.000 euro voor lief.

Het woningbouwplan voor Kerkdriel-Noord zat tot voor kort ‘muurvast’. ,,Het zat tot de assen in de modder, maar we hebben een deskundige ingehuurd en we hebben het vlotgetrokken.” Wethouder Peter de Vries is trots dat er eindelijk een plan ligt voor de nieuwe Paddenstoelenbuurt. De bouw van de wijk in Kerkdriel-Noord moet begin 2021 starten, zo is de bedoeling. In 2027 of eerder moet er een wijk staan met 162 woningen, waarvan 27 sociale woningen. Een mooi plan met veel groen en water, maar ook met een flinke ‘maar’.

Op de plank

De Paddenstoelenbuurt, gelegen tussen de Veersteeg en de Hoorzik vult de Kersenbuurt aan. Die is inmiddels zo goed als af. Het originele plan, dat nog Perenbuurt heette, is van 2013, maar kwam door moeilijke marktomstandigheden en procedures bij de Raad van State knarsend tot stilstand. Sindsdien ligt het ‘op de plank’ en dat is voor de gemeente niet gunstig omdat er veel kapitaal mee is gemoeid dat op de balans staat geparkeerd. En ook dat kost weer het nodige geld in de vorm van rente.

Plan is geactualiseerd

Bij de doorstart hoort wat Maasdriel betreft een nieuwe naam en die verwijst naar het nog altijd zeer grote aandeel dat het gebied in deze sector heeft. Het oude plan heeft een update gekregen en voldoet nu aan de actuele normen en eisen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en verkeer en de invulling van de ruimte. Ook is het toegesneden op het onderzoek dat Maasdriel heeft gedaan naar de woningen waar in de gemeente behoefte aan is.

Quote Financieel haalbaar is dit plan niet meer te maken Peter de Vries, wethouder Maasdriel

Het plan dat eind deze maand al wordt voorgelegd aan de gemeenteraad is een plan op hoofdlijnen. Er is volgens De Vries en de adviseur gezocht naar de meest gunstige balans. ,,Maar”, zo erkent De Vries, ,,financieel haalbaar is dit plan niet meer te maken.” Als de Paddenstoelenbuurt wordt uitgevoerd zoals het nu is uitgedacht - ‘de meest acceptabele variant’ - moet de politiek rekening houden met een extra tekort op het plan van 160.000 euro. Hoeveel geld Maasdriel al verloren heeft, kan en wil De Vries niet zeggen, maar hij heeft het over een ‘dik, vet verlies’.

