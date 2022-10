‘Pak schade door bevers landelijk aan, risico’s en kosten worden te groot’; Waterschap Rivierenland waarschuwt

Zaltbommel spreekt met tuinders af dat arbeiders niet in de bedrijfs­her­rie mogen wonen

ZALTBOMMEL - Internationale arbeidskrachten die in of op het terrein van een glastuinbouwbedrijf wonen, moeten in hun appartement geen last hebben van de herrie in het bedrijf. De gemeente Zaltbommel en de tuinders hebben afgesproken dat het geluid in de onderkomens niet harder mag zijn dan 35 decibel. Dat staat gelijk aan een ‘zacht geluid’.

