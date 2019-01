Pakketbezorger uit bestelbus gesleurd, geslagen en beroofd in Zaltbommel

De overvallers Wisten een deel van de pakketten uit het ruim mee te nemen. Daarna sloegen de overvaller, in ieder geval twee maar mogelijk meer, op de vlucht in een auto.

Ontvoering

Later op de avond werd ook in Den Bosch een pakketbezorger overvallen. Hij werd zelfs door zijn overvallers ontvoerd. De bus waarin de pakketten zaten werd later brandend teruggevonden in Elshout. Het is nog onduidelijk of beide zaken verband met elkaar houden.