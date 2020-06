Palen binnensportcomplex Zaltbommel voor bouwvak de grond in

Het werk staat op het punt van beginnen. Dat zal stilletjes gebeuren, zonder de gebruikelijke feestelijke omlijsting. ,,Vanwege de coronacrisis stellen we dat even uit", zegt projectwethouder Kees Zondag.

Wedstrijden

Hij is blij dat de bouw nu toch echt van start kan. ,,We hadden wat oponthoud door de stikstofcrisis en door corona. Alles is nu tot in de puntjes voorbereid en doorgerekend. De aannemer weet precies wat hij moet doen en we blijven keurig binnen het budget. Sterker nog, we hebben zelfs nog wat geld over.”