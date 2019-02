Palmzondag in het gedrang; pastoor Zaltbommel zoekt gave buxusheg

Politie was in 2002 bewust stil over vermissing Patrick, gissen naar link met verdachte uit Nederhe­mert

27 februari NEDERHEMERT/AMSTERDAM - Hoe de 49-jarige verdachte uit Nederhemert te linken is aan de vermissing van de Amsterdammer Patrick van Dillenburg in 2002 is nog volslagen onduidelijk. De politie bracht destijds bewust niets naar buiten over de vermissing.