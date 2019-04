Parallelweg bij Hedel weer open; geribbelde bermverharding is even schrikken

Zaltbommel wil vervuild terrein drugslab kopen en er weer een schoon bedrijfska­vel van maken

6:15 ZALTBOMMEL - Om jarenlange verdere verloedering te voorkomen koopt de gemeente het terrein aan de Veilingweg in Zaltbommel waar in april 2018 een groot drugslab is ontdekt. Dat is althans het voorstel. Het plan is om het perceel, waarvan de grond sterk verontreinigd is, na aankoop te saneren, de gebouwen te slopen en vervolgens de bedrijfsgrond weer te verkopen.