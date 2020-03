Parochie in Bommelerwaard hoopt op (virtueel) volle kerken met selfie- en foto-actie

De selfies en pasfoto’s worden uitvergroot. Daarna worden ze bij de vieringen in de Goede Week in de kerkbanken van onder meer de Sint Maartenskerk in Zaltbommel en de Sint-Martinuskerk in Kerkdriel gezet.

Idee uit Italië

Het idee van de selfies komt van een priester uit de regio Lombardije; één van de zwaarst getroffen gebieden tijdens de coronacrisis in Italië. Hij wilde in een lege kerk graag zien voor wie hij aan het bidden was. ,,We vonden het zo’n bijzonder idee dat we het rondom Pasen ook bij ons in de parochie willen doen”, aldus pastoor Roland Putman.

Quote Elkaar in deze tijd niet uit het oog verliezen Roland Putman, pastoor parochie Sint Franciscus

Een aantal van de vieringen in Zaltbommel en Kerkdriel zal op Palmzondag, Goede Vrijdag en tijdens de Paaswake op zaterdag via een livestream op internet te zien zijn. ,,Ik denk dat de camera een paar keer letterlijk en figuurlijk over de hoofden van de ‘virtueel aanwezigen’ in de kerken zal scheren”, aldus de pastoor. ,,Dan zien we elkaar op internet letterlijk zitten.”

Volledig scherm De Sint-Maartenskerk in Zaltbommel. © Google Earth

Putman vervolgt: ,,Zo weten we met wie we bidden en voor wie we bidden. Het is in deze tijd zo belangrijk om op afstand toch ‘met elkaar verbonden’ te zijn. Kortom om elkaar niet uit het oog te verliezen en er dus ook gezichten bij te hebben. Of de kerken rond Pasen extra ‘virtueel vol’ zullen zitten? Ik heb werkelijk geen idee. We zijn onze actie net gestart.”