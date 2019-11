Partij voor de Dieren: Vissen is illegaal in wateren van Waterschap Rivierenland

Nieuwe brug in Den Bosch en tunnel in Zaltbommel voor snelfiets­pad

10:16 DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - De aanleg van het snelfietspad tussen de NS-stations in Den Bosch en Zaltbommel is een flinke operatie. Zo is er een nieuwe brug in Den Bosch nodig en een tunnel in Zaltbommel. Ook moeten er op de route tientallen bomen het veld ruimen, al komt daar op de meeste plaatsen wel weer groen voor terug.