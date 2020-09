Pas eind 2021 mogen tankers op de rivier hun giftige gas niet meer lozen in de open lucht

Twee installaties is niet genoeg

Ontgassen is nodig om andere stoffen in de tanks te kunnen vervoeren. Er staan op dit moment in Nederland maar op twee vaste plekken installaties die dat kunnen, in Rotterdam en Moerdijk. Dat is echter niet genoeg als varend ontgassen straks verboden is. De proef moet uitwijzen of mobiele ontgassers een oplossing zijn.