Pastor Jo Verhoeven, geliefd in Velddriel en Den Dungen, overleden

VELDDRIEL - Thuis, in de pastorie in Velddriel, is zondag 8 december pastor Jo Verhoeven overleden. Hij is 86 jaar geworden. Een vriendelijke man die dicht bij de mensen stond en erg geliefd was.

Verhoeven werd op 14 september 1933 geboren in Velddriel. Op zijn dertiende ging zijn naar het seminarie van de kapucijnen in Voorschoten bij Den Haag. Omdat de missie hem aantrok, is hij overgestapt naar de missionarissen van Marian Hill in Arcen bij Venlo. Zuid-Afrika had zijn voorkeur, maar omdat hij duidelijk tegen het apartheidsregime was, werd zijn visum steeds geweigerd.

21 jaar Den Dungen

Na het gymnasium studeerde hij twee jaar filosofie in Zwitserland en vier jaar theologie in Zuid-Duitsland. Hij bleef in het buitenland tot hij door bisschop Beckers naar den Dungen werd geroepen. Daar is hij 21 jaar kapelaan geweest. Na die tijd is hij twee jaar naar Wanroij gegaan en tien jaar naar Eijsden.

Uiteindelijk heeft hij twee jaar in Den Bosch gewoond tot de pastorie in zijn geboortedorp Velddriel vrijkwam. Op verzoek van pastoor Ben van Bronckhorst werd hij hier in 2003 assistent-priester. De parochianen sloten hem al snel in het hart. Een jaar geleden kwam aan het licht dat hij ongeneselijk ziek was. Zijn aandacht voor de mensen behield hij tot het laatst.