Paus Franciscus krijgt stel Velddrielse klompen, gezegend in de carnavalsmis

Brand Zaltbommel heeft vuur aangewak­kerd in de grootste optocht ooit

0:04 ZALTBOMMEL - ‘De brand was ons meester’. Normaliter geen aanbeveling voor een echte brandweerman, maar in de carnavalsoptocht van Mispelgat (Zaltbommel) is dit jaar alles anders. De fatale brand van ruim twee weken geleden leek aanvankelijk roet in het eten te gooien.