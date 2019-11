Pelgrim Gilles volgt het spoor van Sint-Maarten

Vlak na het vertrek uit Den Bosch passeerde pelgrim Gilles deze week de grens van 1000 kilometer. En als hij dit weekend in Utrecht aankomt, staan er ruim 1100 kilometer op de stappenteller. Veel? Nee, vertelt de oud-brandweerman. Twee jaar geleden liep hij zijn eerste Martinusroute van Hongarije, waar Martinus werd geboren, naar Tours, waar hij ligt begraven. ,,Dat was ruim 2500 kilometer in 77 dagen”, vertelt hij, wijzend in zijn pelgrimsboekje. De tweede Sint-Maartenstocht voerde van het Spaanse Zaragossa over de Pyreneeën naar Tours, goed 800 kilometer.