Pelgrimstocht langs zeven Maartenskerken in de Bommelerwaard afgelast

De 25 kilometer lange fiets- of voettocht langs de kerken in de Bommelerwaard die een link hebben met Sint-Maarten, was de enige activiteit die door leek te kunnen gaan. Eerder had de organisatie van het Sint-Maartensfeest in Zaltbommel al de knoop doorgehakt dat de festiviteiten in de Sint-Maartenskerk en in de Zaltbommelse wijken werden afgelast.