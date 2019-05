Persoonlijk schatkistje met verhalen over deze tijd

Vader misbruikt dochter (13) in Zaltbommel: ‘Vertel niets aan mama, anders krijg ik problemen’

28 mei AALST/ZALTBOMMEL - Het slachtoffer droeg haar geheim drie jaar met zich mee. Ze legde een emotionele verklaring af bij de rechtbank in Arnhem via haar advocaat en volgde het proces tegen haar vader via een videoverbinding in een andere zaal.