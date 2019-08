Pétanquevereniging Jeu de Bommel verhuist naar sportpark De Watertoren; ook veld voor handbal

Handbal

Op de nieuwe plek, aan de westkant van sportpark De Watertoren, is ruimte voor een nieuw clubgebouw en naast de jeu de boules-banen ook plek voor een zogeheten multicourt. Dat sportveld is bruikbaar voor Handbalvereniging Bommelerwaard . Deze in 2017 opgerichte club is een snelle groeier. De club gaat in het nieuwe seizoen met vier teams competitie spelen. Ook voor de buurtsportcoaches is het multicourt een goede voorziening.

Reservering laten vallen

De hoek van het terrein aan de voormalige Van Heemstraweg is 1,4 hectare groot. De grond was in 2012 gereserveerd voor ZTV, maar die club besloot in 2015 voorlopig niet te willen verhuizen. De tennisclub had net flink geïnvesteerd in het terrein aan de P.M. Winkstraat. De gemeente heeft dit jaar, vier jaar na het besluit, opnieuw overlegd met het bestuur van de tennisclub. Dat was het er mee eens om de reservering te laten vallen. Het ZTV-bestuur blijft overigens open staan voor verhuizing naar een andere plek.