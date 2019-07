Peter van Korlaar liet jeugd muziek ontdekken

Nog geen exacte aanklacht in zedenzaak Alem

29 juli ALEM/ZUTPHEN - Het is nog niet helemaal duidelijk wat de verdachte in de zedenzaak in Alem ten laste wordt gelegd. De officier van justitie meldde in de laatste pro forma-zitting bij de rechtbank in Zutphen dat de tenlastelegging voor 9 augustus klaar moet zijn.