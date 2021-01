Petitie voor andere plek openbaar toilet Zaltbommel

De gemeente is van plan om in het centrum van Zaltbommel een openbaar toilet te plaatsen. Dit gebeurt in opdracht van de gemeenteraad, die daar twee jaar geleden een motie over indiende. Na een locatiestudie is de Gamerschestraat, vlakbij de hoek met de Tolstraat, door het college aangewezen als de meest geschikte plek.

Historische binnenstad

Maar daar denkt een deel van de binnenstadsbewoners anders over. Het toiletgebouw zou misstaan in de historische binnenstad en het uitzicht van omwonenden verstoren. Inmiddels is een petitie gestart om de gemeente op andere gedachten te brengen. Die is inmiddels zo’n 200 keer ondertekend.

De initiatiefnemers voelen zich gesterkt door de monumenten- en de welstandscommissie, die de Gamerschestraat ook niet de beste plek vinden. Zij zien het toiletgebouwtje liever in de Tolstraat.

Niet uit maar in het zicht

Het Zaltbommelse college heeft echter bewust voor de Gamerschestraat gekozen. Volgens hen is het belangrijk dat het toilet midden in het centrum komt, en niet ergens achteraf. Makkelijk te vinden voor mensen die er gebruik van willen maken en goed toegankelijk voor minder validen. Bovendien verkleint een locatie in het zicht de kans op vernielingen en misbruik, en vergroot het de veiligheid van gebruikers, zo redeneren burgemeester en wethouders.

Wethouder Willem Posthouwer weet dat er discussie over de locatie voor het toilet is en verwijst naar het formele traject, dat binnenkort van start gaat. De vergunningprocedure is volgens hem het moment waarop belanghebbenden kunnen reageren.

Volledig scherm De locatie waar de gemeente Zaltbommel het openbare toilet wil plaatsen. © Roel van der Aa