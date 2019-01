Plan om De Neswaarden bij Aalst nog aantrekkelijker te maken

Fiep Paviljoen Zaltbommel is van de baan

15 januari ZALTBOMMEL - Het plan om bij het Stadskasteel in Zaltbommel een museum te bouwen voor het werk van de Bommelse Fiep Westendorp in het bijzonder en illustratie in het algemeen is van de baan. Burgemeester en wethouders hebben geen vertrouwen in het bedrijfsplan.