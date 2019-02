Plan Rubens: Rossum krijgt er 150 huizen en 350 bewoners bij

Oss onderzoekt structure­le bijdrage Maasveren

5 februari OSS - ,,Het heeft onze aandacht. We zijn aan het kijken wat de mogelijkheden zijn.” Dat is de korte reactie van het Osse gemeentebestuur op de oproep van de gemeente West Maas en Waal om de Maasveren structureel financieel te gaan ondersteunen. Met andere woorden, B en W in Oss moeten er nog over praten en besluiten.