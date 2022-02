Plan: starters en studenten in woningen arbeidsmigranten West-Betuwe

Udenaar moet boeten voor hennepbe­zit in Zaltbommel, zijn twee kompanen niet

ZUTPHEN/UDEN – Een 49-jarige man uit Uden, die een grote partij hennep en spullen voor grootschalige hennepteelt in zijn winkel in Zaltbommel had, is veroordeeld tot tweehonderd uur werkstraf en een half jaar cel voorwaardelijk. Ook moet hij een boete van 7000 euro betalen. Twee andere mannen, uit Soest en Utrecht, zijn door de rechtbank vrijgesproken.

1 februari