Plan voor meer natuur in uiterwaarden langs de Waal bereikt volgende fase

Ook voor openings­feest Ons Huis in Well was geduld nodig

12 september WELL - ‘Zo gauw als we enigszins een mooi openingsfeest kunnen houden, dan komt dat feest er.” Voorzitter Ad Robbemondt van dorpshuis Ons Huis in Well zei dat in december 2020. Hij moest nog negen maanden geduld hebben, maar zaterdag was het dan eindelijk zo ver.