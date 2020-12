Plan voor verschillende sporten op vrij hoekje sportpark Zaltbommel

Na ‘admini­stra­tie­ve’ dag in Arnhemse rechtbank schuift afpersings­zaak De Groot op naar januari

9 december ARNHEM - Na 6,5 uur soebatten over (de onafhankelijkheid van) de rechters in de strafzaak rondom de Hedelse fruithandel De Groot is niemand iets wijzer geworden. De inhoudelijk behandeling van de zaak is verschoven naar 6 en 7 januari.