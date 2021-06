PleegPlantje maakt groene plek in bieb Zaltbommel

Duizenden elftenlar­ven uitgezet in de Waal; gaat dit zorgen voor de terugkeer van deze vis?

2 juni NIJMEGEN - In de Waal bij Nijmegen zijn 80.000 larven van de elft uitgezet. De elft is een trekvis die nagenoeg niet meer in de grote rivieren voorkomt. Idee is dat de vissen zich voortplanten en in aantal gaan toenemen.