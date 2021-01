Pleger mislukte overval Jumbo Zaltbommel heeft naast straf vooral hulp nodig

ARNHEM – Een 23-jarige Zaltbommelaar, die in september een mislukte overval pleegde op een supermarkt aan het Fiep Westendorpplein, is verminderd toerekeningsvatbaar. De officier van justitie eiste bij de rechtbank in Arnhem tien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen de man.