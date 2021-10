Plek genoeg op net voor nieuwe windmolens bij Hoenzadriel; ‘krapte geen probleem voor windpark A2 De Lage Rooijen’

Van Fanfare Juliana naar PIM, Rossum gooit het muzikale roer om

13 oktober ROSSUM - De uniformen zijn in de mottenballen, de leden hebben hun fanfare ten grave gedragen en gooien het volledig over een andere boeg. Uit Juliana, de muziekvereniging met 110 jaar historie in Rossum, is PIM voortgekomen. Plezier in Muziek, want daar staat PIM voor, geeft 22 april 2022 het eerste grote concert met rockband The Streets en een dag later met DJ Maxx Lips.