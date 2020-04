Plezierjacht uitgebrand in Wellseind

Den Bosch baalt van verplaat­sen Vuelta naar november: ‘Maar het gaat lukken’

16 april DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Van de zomervakantie schuift de Vuelta op naar het najaar. Als de wielerronde dan nog te organiseren valt tenminste. In Den Bosch in ieder geval wel, verzekert wethouder Huib van Olden. ,,Dat krijgen we wel geregeld. Die paar bladeren blazen of vegen we weg.’’