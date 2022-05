Plieger is er straks alleen voor de profs; afstoten van bouwmarktklanten kost 43 banen in Zaltbommel

De bouwmarkten in Nederland worden vanuit Zaltbommel bediend, dus alle klappen vallen op de vestiging langs de A2. Bij een bouwmarkt als Gamma zijn 160 producten van Plieger te koop, van badkamerspiegels en toiletpotten tot elektrische schakelaars en klokthermostaten. Plieger is actief als groothandel in sanitair, verwarming, installatie, lucht & ventilatie en elektra en verkoopt in totaal meer dan 150.000 verschillende producten. Het bedrijf is de grootste van Nederland op het gebied van sanitair. In het land zijn 19 showrooms.