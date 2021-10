Plukparty met tientallen Tessa’s in boomgaard Opijnen

Het mysterie van de zilver­schat in Maasdriel: ‘Begraven onder de grond is zeker geen praktische optie’

9 oktober VELDDRIEL - Het was een opmerkelijke vondst die de politie week vorige week deed bij een actie in de gemeente Maasdriel: in een tuin werden -onder de grond- vijf boxen met honderden kilo’s aan zilverbaren gevonden. Waarom zou iemand zo’n zilverschat in zijn tuin begraven?